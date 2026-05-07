Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучи Победы озарят ночное небо Петербурга 9 мая

Световые потоки направят шесть прожекторов на Московском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 мая в честь 81-й годовщины Великой Победы небо Петербурга снова озарят «Лучи Победы». Световые потоки над Монументом героическим защитникам Ленинграда с крыш домов на Московском проспекте направят шесть прожекторов. Инсталляцию включат в 00:00, после чего она будет освещать пространство над площадью Победы по графику, вплоть до 04:00 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Памятная акция стала уже традицией. Во время блокады прожекторы использовали в оборонительных целях — для отражения ночных атак вражеской авиации, были «глазами» осажденного города. А сегодня они напомнят о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве его жителей, — отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что «Лучи Победы» установили в месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. И в 1945 году там смонтировали одну из временных триумфальных арок для встречи победителей.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше