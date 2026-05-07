Лучи Победы озарят ночное небо Петербурга 9 мая

В ночь на 9 мая в честь 81-й годовщины Великой Победы небо Петербурга снова озарят «Лучи Победы». Световые потоки над Монументом героическим защитникам Ленинграда с крыш домов на Московском проспекте направят шесть прожекторов. Инсталляцию включат в 00:00, после чего она будет освещать пространство над площадью Победы по графику, вплоть до 04:00 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.