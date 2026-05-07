Пермские вузы перевели на дистант из-за атаки БПЛА

Пермские вузы отменили занятия из-за налета беспилотников. Филиал РЭУ имени Плеханова в Перми объявил о переходе на дистанционное обучение до 11 мая.
Как сообщили «РГ» в Политехе, отменены занятия в очном режиме, студенты переведены на дистант. Также прекращены занятия в медицинском университете.
Напомним, 7 мая на Пермь совершен налет беспилотников. Один ударил по промышленному предприятию, второй врезался в многоквартирный жилой дом.
Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки. На места прилетов выехали прокурор города и муниципального округа.
