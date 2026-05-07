Пациента с пневмонией единственного лёгкого спасли нижегородские врачи

Как рассказала главный врач больницы Ольга Мажара, несмотря на лечение, состояние продолжало ухудшаться. Мужчину перевели на искусственную вентиляцию лёгких — и не на обычную, а на однолёгочную, сложную и редко используемую методику. Перелом наступил только через две недели. На четырнадцатые сутки пациента удалось отключить от ИВЛ и перевести на высокопоточную кислородную поддержку через трахеостому. Ещё через двенадцать дней трахеостому сняли — мужчина задышал самостоятельно.