Воронежцу удалили опухоль с единственной почки с помощью лапароскопии

В Воронеже спасли пациента с единственной почкой.

Источник: Комсомольская правда

51-летнему воронежцу с одной почкой удалили опухоль с помощью лапароскопии. Ранее он наблюдался в онкоцентре: несколько лет назад пациенту удалили одну почку из-за опухоли, он проверялся каждые три месяца. Но вот плановое УЗИ показало, что и на второй почке появилось новообразование — размером около сантиметра.

Опухоль, даже маленькая, могла начать расти. Промедление грозило тем, что резекция стала бы невозможной, пришлось бы удалять почку полностью, пациент был бы обречен на гемодиализ и длительное ожидание пересадки. Но в Воронежском онкоцентре смогли сделать операцию с помощью лапароскопии.

— Опухоль удалили в пределах здоровых тканей, почку сохранили. Операция заняла менее часа. Гистологическое исследование показало, что новообразование было злокачественным. Мужчину выписали спустя несколько дней после хирургического вмешательства, он продолжает восстанавливаться, — сообщили в Воронежском онкоцентре.