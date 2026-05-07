Лукашенко уверен, что белорусы готовы защищать страну с оружием в руках

Белорусы прославляют свою страну трудовыми победами, но, если будет необходимо, готовы защитить ее с оружием в руках. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Эту мысль глава государства высказал в преддверии Дня Победы во время традиционного вручения госнаград специалистам различных сфер — силовикам, работникам промышленности, социальной сферы.
«Мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но — если потребуется — мы готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках — так же, как делали это они (солдаты Великой Отечественной войны. — Ред.)», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь потеряла в годы войны каждого третьего жителя, но вместе с другими народами СССР спасла планету от коричневой чумы.
«Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От этой гордости мы никогда не должны отказаться», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что трое из тех, кому сегодня вручаются награды, своими глазами видели День Победы 1945 года.
Кстати, Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».
