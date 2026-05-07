«Свет Великой Победы» из Волгограда 7 мая покажут в Дзене в прямом эфире: где смотреть трансляцию

В 2026 году на Площади Героев покажут обновленную программу Света Великой Победы. Лазерные лучи осветят Стены-руины, Родину-мать и другие скульптуры мемориала защитникам Сталинграда. Световая инсталляция расскажет о главных событиях на пути к Великой Победе, величии России и ее защитников. Изюминкой станет плавучий подиум на Озере Слез. На нем установят рояль, за которым известные музыканты будут исполнять мелодии Александры Пахмутовой. Легендарный композитор и сама выйдет на сцену. Во время батальных сцен задействуют новые спецэффекты. И, по традиции, Родину-мать оденут в золото и пурпур, а вокруг нее небо раскрасят световые лучи. Завершит программу салют на главной высоте России.