Липецкий губернатор о сбитом над яслями БПЛА: угрозы для детей нет

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о падении обломков сбитого в облцентре БПЛА на ясли, эвакуации детей и угрозе взрыва. Он заявил, что эти слова искажают факты и что угрозы для жизни воспитанников детсада нет.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о падении обломков сбитого в облцентре БПЛА на ясли, эвакуации детей и угрозе взрыва. Он заявил, что эти слова искажают факты и что угрозы для жизни воспитанников детсада нет.

Глава региона подтвердил обнаружение фрагментов БПЛА на территории дошкольного учреждения. По его словам, ее оцепили для работы оперативных служб.

«На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада. Это стандартная мера предосторожности», — пояснил господин Артамонов.

Согласно сообщениям губернатора, сегодня с 1:05 до 7:35 в регионе действовала угроза атаки БПЛА. Затем она снова была объявлена — в 9:27 и в 11:33. Окончательно опасность отменили в 13:03.

По данным Минобороны, с 21:00 6 мая до 7:00 7 мая над Россией было перехвачено и уничтожено 347 беспилотников. В частности, они были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями. В Воронежской области из-за этого был поврежден инфраструктурный объект.

