Игроки системы ХК «Торпедо» вызваны в молодёжную сборную России

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею (U20) определил состав для подготовки к Кубку Будущего, который будет проходить в Новосибирске с 14 по 17 мая. В список национальной молодёжки вошли два игрока системы «Торпедо». Вратарю Марату Сабитову 18 лет исполнилось 28 марта, нападающему Виктору Фёдорову — 21 февраля. В плей-офф нынешнего чемпионата МХЛ они не пропустили ни одного из 15 матчей «Чайки».