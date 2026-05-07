Игроки системы ХК «Торпедо» вызваны в молодёжную сборную России. Этой чести удостоились вратарь Марат Сабитов и нападающий Виктор Фёдоров.
Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею (U20) определил состав для подготовки к Кубку Будущего, который будет проходить в Новосибирске с 14 по 17 мая. В список национальной молодёжки вошли два игрока системы «Торпедо». Вратарю Марату Сабитову 18 лет исполнилось 28 марта, нападающему Виктору Фёдорову — 21 февраля. В плей-офф нынешнего чемпионата МХЛ они не пропустили ни одного из 15 матчей «Чайки».
По ходу сезона 2025/26 Фёдоров играл за все три профессиональные команды нижегородской хоккейной системы. Сабитова брали в «Торпедо-Горький», в шести играх он оставался на скамейке запасных.