Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игроки системы ХК «Торпедо» вызваны в молодёжную сборную России

Приглашение получили два бронзовых призёра чемпионата МХЛ 2025/26 в составе «Чайки».

Источник: Нижегородская правда

Игроки системы ХК «Торпедо» вызваны в молодёжную сборную России. Этой чести удостоились вратарь Марат Сабитов и нападающий Виктор Фёдоров.

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею (U20) определил состав для подготовки к Кубку Будущего, который будет проходить в Новосибирске с 14 по 17 мая. В список национальной молодёжки вошли два игрока системы «Торпедо». Вратарю Марату Сабитову 18 лет исполнилось 28 марта, нападающему Виктору Фёдорову — 21 февраля. В плей-офф нынешнего чемпионата МХЛ они не пропустили ни одного из 15 матчей «Чайки».

По ходу сезона 2025/26 Фёдоров играл за все три профессиональные команды нижегородской хоккейной системы. Сабитова брали в «Торпедо-Горький», в шести играх он оставался на скамейке запасных.