На Надеждинском заводе запустили разработанную «Норникелем» обеднительную печь

В Норильске на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) раньше срока закончили капитальный ремонт обеднительной электропечи № 1. Впервые ключевые элементы агрегата полностью спроектировали и изготовили инженеры самой компании «Норникель».
Раньше такое сложное пирометаллургическое оборудование закупали за рубежом. Теперь в «Норникеле» освоили полный цикл производства обеднительной электропечи — от создания конструкторской документации до выпуска готового изделия.
На Механическом заводе модернизировали техпроцесс и приобрели станок глубокого сверления, что позволило ускорить выполнение отдельных операций в десятки раз. Для точного монтажа конструкции на стенде воссоздали реальную площадку завода.
«Досрочный ввод печи в эксплуатацию — знаковое событие для компании, — подчеркнул вице-президент, директор Заполярного филиала “Норникеля” Александр Леонов. — Фактически мы перешли на новый уровень технологической самодостаточности: полностью спроектировали, изготовили и смонтировали сложнейшее оборудование силами собственного ремонтного комплекса. Это не только замещение импорта, но и создание внутреннего центра компетенций, способного тиражировать опыт на другие переделы. Подтвержден и экономический эффект от реализации проекта. Однако в этом случае намного важнее долгосрочная устойчивость ключевых производственных цепочек завода, одного из основных производственных активов “Норникеля” в Заполярье».
Для печи изготовили 529 медных кессонов 14 типоразмеров — это охлаждаемые модули, которые работают в экстремальных температурных условиях. Металл для них добыли предприятия минерально-сырьевого комплекса компании. Во время капремонта специалисты восстановили фундамент агрегата, смонтировали подину из 18 сегментов и выполнили все сварные соединения. В круглосуточном режиме около 110 человек одновременно занимались футеровкой основания, монтажом каркаса, систем загрузки и коллекторного охлаждения на разных высотах, строго соблюдая самые высокие технологические стандарты.
Исполняющий обязанности директора НМЗ Максим Педанов подчеркнул значение запуска печи для производственной цепочки завода:
«Пока печь находилась в ремонте, первая технологическая линия работала с ограничениями. Благодаря слаженной работе ремонтных служб и коллектива плавильного цеха запуск произведен раньше установленного срока, и печь уже дала первый штейн. Мы получили неоценимый опыт и доказали, что вне зависимости от сложности вызовов способны решать любые задачи».