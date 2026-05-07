До конца сентября льготники Красноярского края могут ездить на электричках со скидкой 50%

С 1 мая по 30 сентября жители Красноярского края, имеющие региональные льготы, могут ездить на пригородных электропоездах вдвое дешевле. Скидка распространяется на маршруты проекта «Городская электричка» и действует только в пределах региона, уточнили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Воспользоваться льготой могут: пенсионеры; ветераны труда Красноярского края; многодетные семьи; мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет при наличии трудового стажа не менее 15 лет. Для оформления билета со скидкой необходимо предъявить в кассе или контролёру в поезде паспорт и удостоверение, подтверждающее право на льготу.