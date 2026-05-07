Нижегородцы возмутились из-за названия новой ледовой арены на Стрелке

Жители Нижнего Новгорода раскритиковали англоязычное название новой ледовой арены на Стрелке. Комментариями горожане поделились в социальных сетях.
Напомним, новая площадка хоккейного клуба «Торпедо» будет называться «VOLGA Арена». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал 6 мая. Название для спортивной площадки выбрали в честь возрождения знаменитого автомобильного бренда.
Однако многие нижегородцы не оценили название для новой площадки.
«И этот “не просто символ” даже не удосужились по-русски написать», — возмутился один из комментаторов.
Некоторые горожане вспомнили о законе о защите русского языка, который требует оформления вывесок, указателей и рекламных материалов на русском языке. Однако требование не распространятся на товарные знаки.
«У нас же закон вроде приняли, что нельзя вывески на английском делать, какая еще VOLGA», — написал нижегородец.
Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Торпедо» переедет в ледовый дворец на Стрелке летом.