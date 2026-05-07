Американский рэпер Flo Rida впервые прилетел в Новосибирск

Американский рэпер Flo Rida, настоящее имя — Трэмар Диллард, впервые прилетел в Новосибирск. Здесь пройдет финальный концерт его тура по России.
Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на PR-директора Жанну Гарбер, рэпер попросил включить в меню для себя и команды национальные сибирские блюда: пельмени, строганину и варенье из шишек. После выступлений в Москве и Краснодаре Flo Rida провел утро перед концертом в спа-центре.
Диллард родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс, штат Флорида. Всемирную известность ему принес дебютный сингл Low, записанный с T-pain. Песня удерживала первое место в Billboard Hot 100 десять недель и стала рекордсменом цифровых продаж.
Изначально концерт Flo Rida в Новосибирске планировался на более ранний срок, но его перенесли на 7 мая из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Команда певца застряла в ОАЭ и не могла вылететь в Россию. Организаторы заверяли, что билеты остаются действительными.
