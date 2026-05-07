Александра Пахмутова станет зрителем парада Победы в Волгограде

Легендарная композитор Александра Пахмутова примет участие в праздновании Дня Великой Победы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свои источники, уроженка Сталинграда 9 мая планирует посетить парад Победы в качестве зрителя.