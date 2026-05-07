Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Пахмутова станет зрителем парада Победы в Волгограде

Легендарная композитор Александра Пахмутова примет участие в праздновании Дня Великой Победы в.

Легендарная композитор Александра Пахмутова примет участие в праздновании Дня Великой Победы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свои источники, уроженка Сталинграда 9 мая планирует посетить парад Победы в качестве зрителя.

Напомним, Александра Пахмутова приехала в Волгоград 6 мая. На железнодорожном вокзале ее встречали губернатор региона Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко, школьники. Волгоградцы встретили Александру Николаевну с большим теплом и со словами «Мы скучали!».

В тот же день, 6 мая, легендарный композитор совершила прогулку по центру Волгограда, отметив преображения города.