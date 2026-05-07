Главную опасность яиц назвал эксперт Умнов

Волгоградцам, которые едят яйца на завтрак, стоит помнить: главный риск — сальмонеллез. Об этом сообщил Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Государственного университета просвещения.
Врач отметил: чтобы убить бактерии, яйца варят минимум 5 минут. Правило действует для яиц всмятку и вкрутую. Эксперт также прокомментировал миф о холестерине.
Исследования показали: пищевой холестерин из желтков меньше влияет на уровень в крови, чем считалось. Однако людям с повышенным холестерином или болезнями сердца и сосудов желтки рекомендуют ограничить.
Яйца — источник белка, витаминов и минералов. Но остаточно запомнить: пять минут варки снижают риск сальмонеллеза, — пишет «Газета.ru».
