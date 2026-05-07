Ростовские власти сообщили о первых признаках засухи

Замгубернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Анна Касьяненко сообщила о неравномерной ситуации с увлажнением почвы в регионе. По её словам, обильные осадки в апреле положительно сказались не на всех территориях области.
В отдельных районах уже наблюдаются первичные признаки почвенной засухи, тогда как в других районах ситуация с влагой остаётся удовлетворительной. Об этом Касьяненко проинформировала в своём Telegram‑канале.
Министерство сельского хозяйства не может прибегнуть к искусственному вызыванию дождей из‑за ряда технических ограничений и действующего запрета на полёты. В настоящее время ведомство ожидает разрешения от Минобороны.
Минсельхоз совместно с Росгидрометом и Агрохимслужбой ведёт мониторинг ситуации: фиксируются участки с ослабленным ростом посевов на случай, если аграриям потребуется помощь в оформлении убытков.