Бывшего главу Обоянского района Виталия Жилина назначили вице-мэром Курска

Виталий Жилин родился 21 марта 1966 года в селе Карандаково Курской области. Окончил Курский сельскохозяйственный институт имени Иванова (ныне — Курский государственный аграрный университет), получив профессию агронома. Свыше 20 лет проработал на различных должностях в Обоянском гуманитарно-технологическом колледже, вел преподавательскую деятельность. С 2018 по 2023 год господин Жилин руководил администрацией Обоянского района, затем перешел на пост директора Суджанского сельскохозяйственного техникума. По словам мэра Курска, он проявил себя как «грамотный и опытный руководитель».