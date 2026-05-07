Бывшего главу Обоянского района Виталия Жилина назначили вице-мэром Курска

Мэр Курска Евгений Маслов назначил своим заместителем бывшего руководителя Обоянского района Виталия Жилина. Он будет курировать хозяйственный блок, кадровую политику и информационное обеспечение города. Об этом господин Маслов сообщил в своем Telegram-канале.
Виталий Жилин родился 21 марта 1966 года в селе Карандаково Курской области. Окончил Курский сельскохозяйственный институт имени Иванова (ныне — Курский государственный аграрный университет), получив профессию агронома. Свыше 20 лет проработал на различных должностях в Обоянском гуманитарно-технологическом колледже, вел преподавательскую деятельность. С 2018 по 2023 год господин Жилин руководил администрацией Обоянского района, затем перешел на пост директора Суджанского сельскохозяйственного техникума. По словам мэра Курска, он проявил себя как «грамотный и опытный руководитель».
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что вице-мэром Курска по вопросам ЖКХ стал экс-глава «Курскавтодора» Евгений Полянский.