В Калининграде задержан 21-летний серийный грабитель пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД по Московскому району задержали 21-летнего молодого человека. Его подозревают в серии нападений на пожилых женщин. Мужчина представлялся сотрудником вентиляционной службы.
Действовал злоумышленник по одной схеме: представлялся сотрудником компании по проверке вентиляции, проникал в квартиры и нападал на пенсионерок. Одной из первых пострадала 89-летняя калининградка. Она впустила мужчину домой, а тот ударил её по лицу и потребовал деньги. Женщина отдала ему около тысячи рублей.
Затем жертвой стал 91-летняя пенсионерка. Молодой человек не только отобрал у неё 2 тысячи рублей, но и причинил телесные повреждения — в том числе перелом ключицы. Третья потерпевшая — 87-летняя женщина — лишилась 11 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям 161 (грабёж), 162 (разбой) и 158 (кража) УК РФ. На время следствия его заключили под стражу. Полиция проверяет, причастен ли фигурант к другим подобным преступлениям.