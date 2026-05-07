Красноярцам рассказали, как начисляют плату за тепло в конце сезона

Отопительный сезон в Красноярске завершился 6 мая.

В связи с завершением отопительного сезона специалисты СГК разъяснили жителям Красноярска принцип начисления платы за тепло.

В домах, оборудованных общедомовыми счётчиками, жители заплатят только за фактически потреблённый ресурс — то есть за несколько дней мая, пока работало отопление.

А вот в домах без приборов учёта действует нормативная система: фиксированная сумма делится на весь сезон, чтобы избежать резкого скачка платежей в сильные морозы. Поэтому в майских квитанциях сумма не меняется — это предусмотрено законом.

По всем вопросам начислений можно проконсультироваться по бесплатному телефону горячей линии: 8−800−300−55−55.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске отопительный сезон стал самым коротким за 17 лет.