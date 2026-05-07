В Москве прошла акция "Правду и память не отменить!"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве в преддверии Дня Победы более 3 тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» провели акцию «Правду и память не отменить!» у посольств 9 государств, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским солдатам, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня более 3 тысяч активистов “Молодой Гвардии Единой России” и “Волонтерской роты” вышли к 9 посольствам в Москве. Именно правительства этих государств на протяжении десятков лет подвергают актам вандализма памятники советским солдатам. Для нас очень важно перед очень знаменательной датой годовщины Победы в Великой Отечественной войне выйти к недружественным посольствам и напомнить им, что молодые люди в России помнят о каждом памятнике, о каждом мемориале советских воинов», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов, который принял участие в акции у посольства Эстонии.
Акция также прошла у посольств Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Норвегии и Германии. Активисты вышли с фотографиями демонтированных мемориалов и каталогом памятников и мемориальных объектов, снесенных и подверженных вандализму на территориях стран.
«Сегодня в Эстонии создана комиссия, которая определила советские памятники в количестве 322 штук, из них молниеносно 244 оказались под грифом “снести”. Они официально заявляют о том, что 200 памятников уже снесено, и эта цифра продолжает расти», — сказал участник СВО, заместитель председателя МГЕР Андрей Шакулов.
В ходе акции прозвучали лозунги: «Правду и память не отменить!», «Победа вечна, а вы — нет!» и «Память не снести!».
«Сегодня мы выражаем решительный протест против попыток пересмотра исторической правды и уничтожения памяти о подвиге советских солдат-освободителей. Советский солдат пришел в Европу не разрушать, а спасать. Он принес освобождение от нацизма, мир и надежду на будущее. Именно поэтому тогда наших воинов встречали как освободителей», — отметил руководитель МГЕР Москвы Александр Лебедев, который принял участие в акции у посольства Норвегии.