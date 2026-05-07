Беспрозванных и Карелин открыли в Калининграде всероссийский фестиваль единоборств

В Калининградской области стартовал всероссийский фестиваль единоборств. «Кубок Балтики», который собрал больше тысячи участников из Беларуси и более чем 40 регионов России, открыли губернатор Алексей Беспрозванных и именитый спортсмен Александр Карелин. Об этом в МАХ рассказал глава региона.