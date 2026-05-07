Беспрозванных и Карелин открыли в Калининграде всероссийский фестиваль единоборств

В Калининградской области стартовал всероссийский фестиваль единоборств. «Кубок Балтики», который собрал больше тысячи участников из Беларуси и более чем 40 регионов России, открыли губернатор Алексей Беспрозванных и именитый спортсмен Александр Карелин. Об этом в МАХ рассказал глава региона.
До 8 мая любители спорта могут посетить соревнования на «Автотор-Арене». Вход свободный.
Алексей Беспрозванных провел специальное партийное заседание. Решено, что в каждом муниципалитете должен быть один крупный спортивный объект, доступный для посещения местными жителями. Также внимание уделяется кадрам.
«Для привлечения тренеров, специалистов создаем меры поддержки. Например, для них также есть возможность получить жилищный сертификат на 2,5 млн рублей. Также есть подъемные при переезде к нам и многое другое», — прокомментировал губернатор.