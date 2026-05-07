Врачи Воротынской ЦРБ приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Медики сажают деревья уже второй год подряд.

Источник: Время

Коллектив Воротынской центральной районной больницы принял участие в международной эколого-патриотической акции «Сад Памяти». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

На территории Михайловского лесничества были посажены молодые сосны. По словам врачей, участие в акции — это вклад в будущее наших потомков.

«Настоящее счастье — гулять по лесу, который 50 лет назад посадил твой отец. Но ещё большее вдохновение — сажать деревья самим, зная, что через полвека наши дети будут дышать этим целебным хвойным воздухом», — поделилась одна из сотрудниц ЦРБ.

Напомним, что более 400 тысяч молодых деревьев высадят в Нижегородской области в этом году в рамках акции «Сад Памяти».

Справка.

Международная акция «Сад Памяти» (0+) проводится по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».