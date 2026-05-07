Под Волгоградом воришка электричества заплатит за хищения штраф

В городе Фролово Волгоградской области местный житель Михаил Д. пытался сэкономить на оплате электроэнергии весьма сомнительным способом. Мужчина вмешался в работу счетчика, искажая показания и нарушая пломбы. Однако его хитрость была раскрыта, и теперь ему придется возместить ущерб ресурсоснабжающей организации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Как выяснилось, между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и Михаилом Д. был заключен официальный договор на электроснабжение дома. Но в октябре 2025 года во время плановой проверки прибора учета сотрудники сетевой организации обнаружили явные признаки безучетного потребления электричества. Было составлено соответствующий акт, в котором зафиксировали, что мужчина похитил 8 278 кВт.ч электроэнергии.
За такое нарушение Михаила Д. уже привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в размере 10 000 рублей. Но на этом история не закончилась. Компания обратилось в суд с иском, требуя взыскать с недобросовестного потребителя стоимость похищенной электроэнергии. Фроловский городской суд Волгоградской области, изучив все доказательства и.
По решению суда, Михаилу Д. предстоит выплатить 90 082 рубля за неучтенное электричество. Кроме того, ему начислят пени за каждый день просрочки платежа, пока он полностью не погасит задолженность.