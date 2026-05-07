В Самаре упорядочат передвижение на электросамокатах

В соответствии с документом определены общие требования к расположению мест размещения СИМ: оно допускается лишь в местах, утвержденных специальной схемой. Схему представители дептранса должны сформировать на основе предложений от ИП и юрлиц, в том числе от операторов СИМ, а также от жителей. В предложения, которые принимают в департаменте (ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5, а также по адресу электронной почты: deptrans@samadm.ru) до 20 мая, нужно включить сведения о координатах и адресных ориентирах мест размещения самокатов.