Нижегородский минград определил внешний вид Ярмарочной мечети

Минград согласовал внешний вид Ярмарочной мечети на берегу Оки в Нижнем Новгороде по итогам заседания архитектурного совета. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
Комплекс религиозных сооружений будет расположен в районе улицы Марата. Площадь трехэтажной мечети превысит две тысячи квадратных метров. Кроме того, в комплекс будет входить паломнический центр, который расположится в отдельном здании.
Согласование внешнего вида мечети было проведено по заявлению Духовного управления мусульман России. Общая площадь участка, выделенного под строительство комплекса, составляет 6,6 тысячи «квадратов».
