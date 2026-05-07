Эстонский самолет воздушного наблюдения облетел Калининградскую область

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самолет воздушного наблюдения Beech King Air 350ER, вероятно, принадлежащий пограничной службе Эстонии, совершил облет Калининградской области России по всей длине сухопутной границы, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет поднялся в воздух с эстонского военного аэродрома Эмари и взял курс на юг. Пролетев Латвию и Литву, он оказался в воздушном пространстве Польши, после чего «прижался» к границе России и долетел таким образом до Гданьска.
В этой точке борт сделал разворот и направился на восток по той же траектории. Затем он обогнул Калининградскую область уже над территорией Литвы, развернулся над Балтийским морем, вернулся на несколько десятков километров назад и взял курс на аэродром вылета.
Данные с транспондера эстонский Beech King перестал передавать около 12.45 мск, находясь в районе Эмари.