Согласован облик Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде

Проект включает трехэтажное здание мечети площадью более 2 тыс. кв. м и паломнический центр. Религиозный объект возведут в районе улицы Марата в Канавинском районе на средства верующих. Первый камень в основание храма был заложен еще летом 2023 года, а в конце 2025-го проект успешно прошел государственную экспертизу.