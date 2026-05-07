Согласован облик Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде

Религиозный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров с паломническим центром появится на берегу Оки.

Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области одобрил облик будущего комплекса «Ярмарочная мечеть». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания.

Проект включает трехэтажное здание мечети площадью более 2 тыс. кв. м и паломнический центр. Религиозный объект возведут в районе улицы Марата в Канавинском районе на средства верующих. Первый камень в основание храма был заложен еще летом 2023 года, а в конце 2025-го проект успешно прошел государственную экспертизу.

Историческая Ярмарочная мечеть была построена в Нижнем Новгороде в 1827 году, однако в 1930-х годах ее разрушили. Инициатива возрождения святыни принадлежит местным жителям, которые в течение многих лет добивались восстановления храма в этой части города.

