Нацбанк сказал банкам, по каким вкладам предлагать самые высокие ставки

Нацбанк отмечает в Беларуси взрывной рост долгосрочных вкладов свыше трех лет, сообщает БелТА со ссылкой на начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина.
По его словам, Нацбанк всегда уделял большое внимание именно долгосрочным вкладам для того, чтобы обеспечить устойчивый приток денежных средств. Раньше был акцент просто на долгосрочные депозиты 13−16 месяцев. А с 2026 начали смещать приоритеты, уходить на депозиты свыше трех лет.
«Ориентируем банки, чтобы они именно по ним предлагали самые высокие процентные ставки», — подчеркнул Дмитрий Мурин.
По его словам, если в 2025 году долгосрочных депозитов (свыше трех лет) ежемесячно привлекалось около 2,5 миллионов рублей, то в январе 2026 был прирост 14 миллион, в феврале — 37 миллионов, в марте — 74 миллиона.
«Такая взрывная динамика прироста долгосрочных вкладов свыше трех лет», — подчеркнул специалист.
Напомним, ставка по вкладам свыше трех лет — около 15% годовых, а средняя ставка для вкладов на срок около года −13,7%.
Дмитрий Мурин отметил, что банковская система досрочно, уже весной, выполнила годовой план по доли долгосрочных вкладов свыше трех лет. На 1 апреля их было уже 2,5%.
