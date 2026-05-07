Четвертую попытку отремонтировать драмтеатр за 650 млн предприняли в Белгороде

«Ъ-Черноземье» 4 мая писал о провале третьих торгов по капремонту Театра имени Щепкина. Начальная цена контракта составляла 646,5 млн руб., а размер аванса — 26,9%. Срок окончания выполнения работ также был установлен на 10 декабря 2028 года, но на первый этап отводилось 180 календарных дней. На третьи торги, как и на предыдущие, не поступило ни одной заявки.