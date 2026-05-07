Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четвертую попытку отремонтировать драмтеатр за 650 млн предприняли в Белгороде

В Белгороде объявили очередные, четвертые по счету торги по капитальному ремонту здания Государственного академического драматического театра имени Щепкина. Начальная цена контракта незначительно выросла и составляет теперь 646,6 млн руб. Размер аванса составит 27,87% от суммы. В соответствии с техническим заданием работы требуется выполнить в три этапа в срок до 10 декабря 2028 года. Информация появилась на портале госзакупок 7 мая.

Источник: Коммерсантъ

В Белгороде объявили очередные, четвертые по счету торги по капитальному ремонту здания Государственного академического драматического театра имени Щепкина. Начальная цена контракта незначительно выросла и составляет теперь 646,6 млн руб. Размер аванса составит 27,87% от суммы. В соответствии с техническим заданием работы требуется выполнить в три этапа в срок до 10 декабря 2028 года. Информация появилась на портале госзакупок 7 мая.

На первом этапе следует выполнить инженерные изыскания и провести корректировку проектной и рабочей документации с прохождением повторной государственной экспертизы. На это теперь отводится 240 календарных дней. Далее от подрядчика потребуется провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, включая обновление инженерных сетей, а также поставить оборудование, необходимое для эксплуатации здания театра.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 мая. Итоги аукциона подведут 18 мая.

«Ъ-Черноземье» 4 мая писал о провале третьих торгов по капремонту Театра имени Щепкина. Начальная цена контракта составляла 646,5 млн руб., а размер аванса — 26,9%. Срок окончания выполнения работ также был установлен на 10 декабря 2028 года, но на первый этап отводилось 180 календарных дней. На третьи торги, как и на предыдущие, не поступило ни одной заявки.