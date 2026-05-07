Суд вернул иск «Севпроектмонтажа» к белгородским властям из-за нарушений

Арбитражный суд Республики Крым возвратил подрядчику расположенного в Евпатории детского оздоровительного лагеря «Бригантина “Белогорье”» ООО «Севпроектмонтаж» исковое заявление к областному ГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» и ГАУ Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» о взыскании более 134,5 млн руб. и признании недействительным заключения госэкспертизы. Причиной стало то, что истец не устранил в установленный срок нарушения, перечисленные судом, следует из определения суда.
Ранее суд оставлял заявление без движения в связи с нарушением процессуальных требований. Истцу необходимо было подтвердить подсудность спора крымскому суду, представить доказательства направления копии иска ответчикам, уплатить госпошлину в размере 1,2 млн руб., обосновать требования к ответчику из Белгородской области, а также уточнить расчет процентов. Определение об оставлении без движения было получено обществом 14 апреля, однако в установленный срок нарушения устранены не были. Суд также обращал внимание, что требование о процентах может быть необоснованным, так как контрактом могла быть предусмотрена неустойка.
По данным Rusprofile, ООО «Севпроектмонтаж» было зарегистрировано в Севастополе в 2014 году. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 5 млн руб. 70% компании принадлежит Михаилу Чернятину, 30% — директору Алексею Герасименко. По итогам 2025 года выручка общества составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. С 2015 года компания получила 25 госконтрактов на 5,6 млрд руб.
«Севпроектмонтаж» подало иск в Арбитражный суд Республики Крым в начале апреля в попытке взыскать с белгородского учреждения 91,8 млн руб. стоимости работ по контракту на реконструкцию санатория «Бригантина» в Белогорье, 1,2 млн руб. за проведение двух повторных экспертиз, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с сентября 2023 года по апрель 2026 года в размере 41,5 млн руб. Кроме того, общество оспаривало положительное заключение повторной госэкспертизы, выданное крымским учреждением, в части достоверности сметной стоимости по ряду документов.
Власти Крыма безвозмездно передали Белгородской области круглогодичный санаторий на 300 человек в смену в июне 2021 года. Годом позже на реконструкцию объекта из бюджета Белгородской области выделили 2 млрд руб., в 2024-м — еще 500 млн руб. на капитальный ремонт. Все три контракта получило севастопольское ООО «Севпроектмонтаж».