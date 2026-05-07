Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кочкуровском районе Мордовии появится модельная библиотека

В основе концепции — семейный досуг, краеведение и экологическое воспитание.

Модельную библиотеку нового типа создадут в селе Семилей Кочкуровского района Республики Мордовии. Учреждение появится в населенном пункте по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Новая библиотека получит название «Семейное библиоподворье». Концепция объединит семейный досуг, краеведение и экологическое воспитание. В оформлении пространства планируют использовать элементы экодизайна. В процессе модернизации в комнатах проведут ремонт и заменят устаревшую мебель на современные функциональные модули.

В учреждении выделят шесть функциональных зон: литературно-фольклорную студию, детскую познавательно-игровую зону, семейную гостиную, агрозону «Зеленая гармония» (там посетители смогут высаживать семена и наблюдать за ростом растений), пространство для работы и чтения, а также выставочную зону с буккроссингом и музейной экспозицией. Открытие запланировано на конец июля.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.