В Кочкуровском районе Мордовии появится модельная библиотека

Модельную библиотеку нового типа создадут в селе Семилей Кочкуровского района Республики Мордовии. Учреждение появится в населенном пункте по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Новая библиотека получит название «Семейное библиоподворье». Концепция объединит семейный досуг, краеведение и экологическое воспитание. В оформлении пространства планируют использовать элементы экодизайна. В процессе модернизации в комнатах проведут ремонт и заменят устаревшую мебель на современные функциональные модули.
В учреждении выделят шесть функциональных зон: литературно-фольклорную студию, детскую познавательно-игровую зону, семейную гостиную, агрозону «Зеленая гармония» (там посетители смогут высаживать семена и наблюдать за ростом растений), пространство для работы и чтения, а также выставочную зону с буккроссингом и музейной экспозицией. Открытие запланировано на конец июля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.