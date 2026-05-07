Красноярске владелец комиссионного магазина незаконно выдавал микрозаймы

В Красноярске после проверки прокуратуры закрылся нелегальный ломбард, работавший под видом комиссионного магазина.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в Октябрьском районе предприниматель открыл комиссионку «Берем все», где помимо приема вещей на продажу выдавал деньги под залог имущества. При этом необходимой лицензии на такую деятельность у него не было.
Клиентам оформляли залоговые билеты и выдавали займы под 0,7% в день — это более 255% годовых.
Впервые нарушения выявили в январе 2025 года. Тогда прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов. Предпринимателю назначили штраф в 30 тыс. рублей, после чего он прекратил выдавать займы.
Однако спустя год магазин снова начал работать по той же схеме. Во время повторной проверки сотрудники прокуратуры изъяли новые залоговые билеты и возбудили ещё одно административное дело уже за повторное нарушение.
Суд оштрафовал предпринимателя на 50 тыс. рублей. После этого он отказался от незаконной деятельности. Сейчас в магазине принимают вещи только на реализацию, без выдачи займов под залог.
