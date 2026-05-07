В Самаре у домов фронтовиков и тружеников тыла проходят мини-парады

«Многим ветеранам, труженикам тыла и их близким по состоянию здоровья трудно посещать праздничные мероприятия 9 мая, поэтому активно проводим парады во дворах ветеранов. Это не просто подарок нашим героям — это важный символ: в этом доме живет один из тех, кто выстоял в те страшные годы и приблизил Победу», — сказал глава города Иван Носков.