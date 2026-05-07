Первый прямой рейс Уфа — Сухум задержали на шесть часов

Первый прямой рейс из Уфы в Сухум наконец-то вылетел, но с огромным опозданием. Самолет должен был отправиться еще в 9:20 утра, но время переносили несколько раз: сначала на 11:20, потом на 14:00, затем на 15:00 и даже на 15:30.
По данным онлайн-табло аэропорта на 15:35, лайнер все-таки поднялся в воздух и взял курс на Абхазию. Такие задержки обусловлены введенным режимом «Беспилотной опасности», который действовал в Уфе сегодня, 7 мая, с раннего утра.
Напомним, полеты в Сухум будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Время в пути — 3 часа 25 минут.
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.