Деды брали Берлин, а они добивают нацистов: Бойцы рассказали о родных-ветеранах

«Мы должны завершить то, что наши деды и прадеды начали в Великую Отечественную, — добить современных нацистов, панствующих сейчас в Киеве», — часто говорили мне в командировках в Донбасс наши солдаты и офицеры. У многих с собой в телефонах хранятся черно-белые снимки своих родичей, а потому глумление украинских боевиков над Днем Победы стало для каждого из них личным вызовом.
Стараюсь соответствовать.
«Что помогает в сложнейших условиях современной войны? Память о том, что трем дедам тоже было нелегко. Павел и Петр Стрелковы погибли под Сталинградом. Прадед по материнской линии Федякин Иван Михайлович дошел до Берлина, был тяжело ранен. В преклонном возрасте осколок дошел до сердца. Хоронили его с медалями и орденами. В семейном альбоме сохранилась всего одна фотография, на ней Иван Михайлович с супругой Марией, которая была медсестрой в военном госпитале», — рассказывает сержант 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Барс.
На специальную военную операцию житель Саратова пошел добровольцем по зову сердца.
«Сначала волонтерил, а когда потерял многих товарищей, то решил встать в строй вместо них. Воюю уже два года в Запорожье и теперь понимаю, как моим предкам было тяжело», — рассказал Барс.
На сайте «Память народа» сохранились документы о боевой службе красноармейца Ивана Федякина. В Красную армию паренек из-под Волхова был призван в 1939 году. Служил в минометной батарее 14-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В войну сражался под Ленинградом, Волховом и в Прибалтике. Неоднократно был ранен. Первую награду — медаль «За отвагу» получил 12 апреля 1944 года за участие в захвате за линией фронта языка — немецкого унтер-офицера. Через несколько месяцев он уже сам водил в поиск взвод разведчиков и 31 октября 1944 года был награжден орденом Красной Звезды за нового пленного.
«Благодаря умелому руководству и личной храбрости командира взвода сержанта Федякина партия прошла через оборону противника и в тылу захватила в плен командира стрелкового взвода. Задача была выполнена, разведпартия вернулась без потерь», — написал в наградном листе его командир капитан Сулаев.
Иван Федякин с супругой Марией, которая была медсестрой в военном госпитале. Фото: Из личного архива.
«Войну дед начинал рядовым, а закончил младшим лейтенантом. Надо соответствовать. Стараюсь», — признается Барс. Пока в личном деле гвардии сержанта благодарности и грамоты от комбата и благодарность командира полка. За стойкость, храбрость и решительность Барс награжден нагрудным знаком 1430-го гвардейского полка и представлен к государственной награде за эвакуацию с передовой раненых сослуживцев.
Дело чести.
Право носить краповый берет ветеран СВО с позывным Шева — Дмитрий Шевченко заслужил во время контртеррористической операции в Чечне еще в 1993 году, а через три десятка лет записался в «БАРС- 27» батальона «Факел». Выполнял боевые задачи в ДНР и там получил тяжелые множественные ранения. За выполнение заданий командования награжден орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За храбрость» II степени.
Право носить краповый берет ветеран СВО Дмитрий Шевченко заслужил еще в 1993 году. Фото: Из личного архива.
«Примером для меня стал бивший фашистов дед Василий Петрович Лифанов. До войны он стал курсантом Владивостокского пехотного училища, а в декабре 1941 года в составе 23-й особой стрелковой бригады Калининского фронта защищал Москву. В декабре 1943 года Василий Петрович был тяжело ранен, десять месяцев пролежал в госпиталях и был уволен из Красной армии по состоянию здоровья. Однако дед рвался на фронт и добился: в феврале 1945 года приказом Ленинградского военного округа назначен на должность командира пулеметного взвода 74-го запасного стрелкового полка. В 1946-м деду вручили орден Красной Звезды. Для меня честь продолжать его дело и защищать Родину», — признался ветеран.
Боец добровольческого отряда «БАРС-19» с позывным Верба, а сейчас координатор фонда «Защитники Отечества» Жанна Ратушина. Фото: Из личного архива.
Из поколения в поколение.
— Моя семья — это династия военных, где служение Родине передается из поколения в поколение. О моих родных: отец служил в войсках ПВО, мама проходила военную службу в пограничных войсках, а брат — действующий военнослужащий Росгвардии, — рассказала «РГ» участница боевых действия, боец добровольческого отряда «БАРС-19» с позывным Верба, а сейчас координатор фонда «Защитники Отечества» Жанна Ратушина.
Особо хочу рассказать про своего дедушку — ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Карпова.
Александр Васильевич служил в разведке 260-й стрелковой Померанской дивизии. Дедов боевой путь отмечен освобождением Варшавы и взятием Берлина. 18 августа 1944 года северо-восточнее деревни Королево в Варшавском воеводстве он вместе с другими разведчиками напоролся на немецкий ДЗОТ. Дедушка не растерялся и огнем из автомата подавил огневую точку, спас товарищей и взял в плен вражеского пулеметчика.
В 1944 году разведчику Александру Карпову было всего 18 лет. В Варшавском воеводстве. Фото: Из личного архива.
За смелость и находчивость его наградили орденом Славы III степени. История моего деда не просто семейная память, это часть великой истории нашей страны, пример стойкости, верности долгу и любви к Родине.