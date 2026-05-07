Деды брали Берлин, а они добивают нацистов: Бойцы рассказали о родных-ветеранах

«Примером для меня стал бивший фашистов дед Василий Петрович Лифанов. До войны он стал курсантом Владивостокского пехотного училища, а в декабре 1941 года в составе 23-й особой стрелковой бригады Калининского фронта защищал Москву. В декабре 1943 года Василий Петрович был тяжело ранен, десять месяцев пролежал в госпиталях и был уволен из Красной армии по состоянию здоровья. Однако дед рвался на фронт и добился: в феврале 1945 года приказом Ленинградского военного округа назначен на должность командира пулеметного взвода 74-го запасного стрелкового полка. В 1946-м деду вручили орден Красной Звезды. Для меня честь продолжать его дело и защищать Родину», — признался ветеран.