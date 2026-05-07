В Ивангороде на берегу Нарвы пройдет концерт в честь 81-й годовщины Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в Ивангороде Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что концерт «Берега Победы» проводится четвертый год подряд.
«Мы никогда не вкладывали в это политический смысл. Это наш общий долг памяти перед дедами и прадедами, которые победили фашизм. Наша Победа — вне времени, вне политики и вне границ. И особенно ценно, что этот концерт слышат и на другом берегу Нарвы. Мы знаем: там есть люди, которым так же дорог День Победы, и они ждут этот день. Именно поэтому у нас сложился формат народного караоке. С двух берегов поют наши общие, знакомые с детства песни. Это идет от души и по запросу самих людей», — отметил Дрозденко, слова которого приводит его пресс-служба.
В программе — выступления государственного кубанского ансамбля «Криница», группы «НА-НА», ВИА «Белорусские легенды» («Белорусские песняры»), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрид Бенд». Ведущим праздничного концерта станет Дмитрий Губерниев.