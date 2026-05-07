Телемедицина в Красноярском крае: врачи провели более 35 тысяч консультаций в 2025 году

В 2025 году врачи Краевой клинической больницы провели более 35 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов из отдалённых территорий — это в 260 раз больше, чем восемь лет назад. Благодаря этому жители даже самых удалённых населённых пунктов могут на месте получать консультации узких специалистов, отмечают в министерстве здравоохранения Красноярского края. За 8 лет спектр специалистов, предоставляющих такие консультации, расширился с 17 до 34 профилей, появились новые направления: невролог по рассеянному склерозу, гинеколог-эндокринолог, травматолог-артроскопист. Лидеры по числу консультаций — отделения ревматологии, неврологии, травматологии и ортопедии, — отмечает руководитель поликлиники дистанционного консультирования Краевой клинической больницы Елизавета Бойцова. Среди учреждений на первом месте — Назаровская районная больница (1180 консультаций в 2025 году), на втором — Курагинская районная больница (860 консультаций). Развитие телемедицины — важный шаг к достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — отмечают в минздраве Красноярского края. С 2018 года в регионе действует система онлайн-консультаций между краевой и районными больницами. Особое значение телемедицина приобрела в период пандемии COVID-19, когда дистанционные консультации стали незаменимыми.