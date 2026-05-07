Что известно об атаке беспилотников на Пермский край 7 мая

Тревогу в Перми объявили утром 7 мая, по всему городу начали работать сирены и громкоговорители. Были введены режим беспилотной опасности и план «Ковер», закрылся аэропорт Большое Савино.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что зафиксирован прилет БПЛА по промышленному предприятию, еще один беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Пострадавших при этом не было, людям оказана психологическая помощь.
Также глава региона сообщил, что система ПВО сбила несколько беспилотников, в Пермском муниципальном районе пострадал мужчина при падении БПЛА.
Пермские вузы — филиал РЭУ имени Плеханова, медуниверситет, Политех — закрылись, и студенты переведены на дистанционное обучение.
Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий прилетов беспилотников. Режим беспилотной опасности и «Ковер» были отменены во второй половине дня. Аэропорт Большое Савино возобновил работу.