Что известно об атаке беспилотников на Пермский край 7 мая

Тревогу в Перми объявили утром 7 мая, по всему городу начали работать сирены и громкоговорители. Были введены режим беспилотной опасности и план "Ковер", закрылся аэропорт Большое Савино.

Источник: "Российская газета"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что зафиксирован прилет БПЛА по промышленному предприятию, еще один беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Пострадавших при этом не было, людям оказана психологическая помощь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что зафиксирован прилет БПЛА по промышленному предприятию, еще один беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Пострадавших при этом не было, людям оказана психологическая помощь.

Также глава региона сообщил, что система ПВО сбила несколько беспилотников, в Пермском муниципальном районе пострадал мужчина при падении БПЛА.

Пермские вузы — филиал РЭУ имени Плеханова, медуниверситет, Политех — закрылись, и студенты переведены на дистанционное обучение.

Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий прилетов беспилотников. Режим беспилотной опасности и «Ковер» были отменены во второй половине дня. Аэропорт Большое Савино возобновил работу.

