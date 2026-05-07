Минкультуры проверит театральный институт в Екатеринбурге после жалоб студентов

Ранее местные СМИ сообщали, что студенты театрального института потребовали отставки ректора. Они пожаловались на неудовлетворительные условия обучения. Также студенты заявили, что вуз продает билеты на студенческие постановки, однако реквизит и костюмы они вынуждены приобретать за собственные деньги. Кроме того, студенты требуют уволить преподавателя, которого ранее обвиняли в домогательствах к студенткам, и вернуть мастеров, уволенных за критику руководства.