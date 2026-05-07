В селе Банном Республики Алтай капитально отремонтируют школу

Школу в селе Банном Усть-Коксинского района Республики Алтай полностью обновят по нацпроекту «Молодёжь и дети». После модернизации в учреждении расширят программу внеклассных занятий и дополнительного образования, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
В ходе капитального ремонта планируется обновить инфраструктуру здания: заменить системы отопления, водоснабжения, освещение, расширить дверные проемы и установить новые двери, отремонтировать потолки, уложить новое покрытие на полах. Все помещения школы также приведут в соответствие с современными нормами.
«Наша главная задача — обеспечить наших детей лучшими условиями для приобретения знаний и раскрытия потенциала. Новый современный дизайн интерьера создаст благоприятные условия для повышения эффективности учебного процесса, организации дополнительного образования и занятий кружковой деятельностью», — подчеркнула директор школы Светлана Сульянова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.