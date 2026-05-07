Жители Калининградской области стали в два раза чаще искать подработку таксистами — исследование

Весеннюю динамику оценивали по откликам соискателей.

Источник: Клопс.ru

Этой весной жители Калининградской области стали заметно чаще интересоваться подработкой в такси: число откликов выросло на 109% год к году. Об этом аналитики «Авито Подработки» сообщают в четверг, 7 мая.

Сервис изучил данные с 1 марта по 20 апреля 2026 года. Калининградская область вошла в число регионов, где заметно вырос интерес к частичной занятости в такси. Сильнее всего число откликов увеличилось в Костромской, Псковской и Кировской областях (на 174%, 125% и 99% соответственно), а также в Адыгее (на 134%).

Аналитики также выяснили, где весной подработка в такси была самой доходной. Лидером стала Москва: при частичной занятости среднее вознаграждение составляло около 98 тысяч рублей в месяц. Следом идут Пензенская и Ярославская области. Специалисты отметили, что фактический заработок водителей может отличаться: он зависит от тарифа, платформы, количества заказов, длительности смен, времени выхода на линию, чаевых и бонусов.

В Калининграде доходы водителей такси стабильно падают с прошлого мая. По словам представителей отрасли, за год они сократились на 30−40%.

