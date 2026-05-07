В Моршанском лесхозе Тамбовской области установят сушилку древесины

Первая в Тамбовской области сушилка древесины появится в Моршанском лесхозе по нацпроекту «Экологическое благополучие». Мощность экспериментального оборудования — 50 куб. м, сообщили в администрации Моршанского района.
Сушильная камера поможет вывести переработку древесины на новый уровень, так как в высушенном состоянии она теряет 50−60% естественной влажности и становится значительно качественней, а значит и дороже. Первую продукцию в лесхозе планируют выпустить уже в сентябре.
«Мы планируем перерабатывать доску, закладывать ее в камеру и получать пиломатериал нужной влажности. Это будет первая сушилка среди лесхозов области, и мы запустим ее уже в этом году. К ней подключим котельную, работающую на отходах от лесопиления», — рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков.
В целом по национальному проекту с начала 2026 года лесхоз получил 4 единицы специализированной техники. Например, автопарк пополнился лесовозом для доставки пиломатериалов потребителям, включая соседние регионы — Воронежскую и Волгоградскую области. Кроме того, закупили прицеп, новую ленточную самоходную пилораму «Байкал» и трелевочное устройство для перевозки древесины с лесосеки к месту погрузки, хранения или переработки.
