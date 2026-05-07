Еще одно предприятие Хабаровского края оптимизирует рабочие процессы

Предприятие по сборке и ремонту тяжелой техники «Техсервис-Хабаровск» в Хабаровском крае внедрит бережливые технологии по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». По итогам проведенных работ планируется устранить потери и тиражировать полученный опыт на все участки компании, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Для оптимизации в сервисном центре предприятия был отобран процесс ремонта тяжелой техники: карьерных самосвалов и тягачей различной грузоподъемности. Сервисный центр — одно из самых загруженных и востребованных подразделений. Там открыто 10 мест для ремонта техники, есть своя мойка, агрегатный участок, работает квалифицированный персонал, который может обслуживать до 10 машин одновременно. Сейчас в среднем ремонт самосвала может занимать до 4−5 дней.
«Мы заинтересованы в более рациональном использовании рабочего времени и взаимодействии со смежниками. У нас хорошо налажен процесс, но я знаю, что в любом производстве, особенно если за дело берутся опытные специалисты, можно найти резервы для увеличения производительности труда: трудовые, временные. Уверен, что в течение полугода можно отстроить этот процесс, — считает директор предприятия по производству Василий Жариков. — Для нас увеличение производительности труда на 30% — достойный результат работы в рамках нацпроекта».
В ближайшие три месяца рабочая группа под руководством экспертов РЦК проведет анализ и диагностику, разложив рабочий день каждого сотрудника буквально по минутам и метрам, высветив потери и затраты на каждом этапе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.