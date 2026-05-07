"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. «Лучи Победы» озарят небо над Санкт-Петербургом в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В ознаменование 81-й годовщины Великой Победы в ночь с 8 на 9 мая над Монументом героическим защитникам Ленинграда взметнутся “Лучи Победы”. Шесть прожекторов направят в небо мощные световые потоки с крыш домов № 207 и 224 по Московскому проспекту», — говорится в сообщении.
Световая инсталляция включится в 00.00 9 мая и будет освещать небо над площадью Победы в соответствии с графиком работы наружного освещения до 04.00 10 мая.
«Эта памятная акция уже стала традицией в нашем городе. В годы блокады прожекторы использовались в оборонительных целях — для отражения ночных атак вражеской авиации, были “глазами” осажденного города. Сегодня они напоминают о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве ленинградцев», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
«Лучи Победы» установлены в том месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. В 1945 году здесь была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.
Акция традиционно проводится в памятные даты: 18 января — в День прорыва блокады Ленинграда, 27 января — в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 9 мая — в День Победы, а также 9 августа — в День окончания Ленинградской битвы — День воинской славы России.