"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая

"Лучи Победы" озарят небо над Санкт-Петербургом в День Победы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. «Лучи Победы» озарят небо над Санкт-Петербургом в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«В ознаменование 81-й годовщины Великой Победы в ночь с 8 на 9 мая над Монументом героическим защитникам Ленинграда взметнутся “Лучи Победы”. Шесть прожекторов направят в небо мощные световые потоки с крыш домов № 207 и 224 по Московскому проспекту», — говорится в сообщении.

Световая инсталляция включится в 00.00 9 мая и будет освещать небо над площадью Победы в соответствии с графиком работы наружного освещения до 04.00 10 мая.

«Эта памятная акция уже стала традицией в нашем городе. В годы блокады прожекторы использовались в оборонительных целях — для отражения ночных атак вражеской авиации, были “глазами” осажденного города. Сегодня они напоминают о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве ленинградцев», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

«Лучи Победы» установлены в том месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. В 1945 году здесь была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.

Акция традиционно проводится в памятные даты: 18 января — в День прорыва блокады Ленинграда, 27 января — в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 9 мая — в День Победы, а также 9 августа — в День окончания Ленинградской битвы — День воинской славы России.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше