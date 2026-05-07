Шашлык из свинины опасен: врач назвала риск рака

Майские праздники в Волгограде традиционно сопровождаются пикниками, но диетолог Юлия Кашапова предупреждает: привычная свинина и баранина могут навредить здоровью. Эти виды мяса содержат много жира, который тяжело усваивается. Избыток такого продукта повышает холестерин, увеличивая риск болезней сердца и сосудов.
Главная угроза кроется в способе приготовления. При жарке на открытом огне жирные сорта мяса выделяют канцерогены — вещества, провоцирующие развитие онкологии. Особую осторожность эксперт советует проявлять к готовым магазинным наборам для шашлыка. Часто там используют несвежее мясо, а также добавляют много усилителей вкуса и консервантов, которые бьют по организму.
Безопаснее всего готовить шашлык самостоятельно. Так вы контролируете качество сырья и используете натуральные специи без химии.
Чем заменить тяжелое мясо? Диетолог рекомендует курицу и индейку. В них меньше жира, но много белка. Подойдут и нежирные части говядины, например вырезка или лопатка. Любителям субпродуктов стоит обратить внимание на сердце и печень — это отличные источники железа, — пишет канал Чемпионат.
Ранее эксперт предупредил о главной опасности куриных яиц.