В городе Галиче Костромской области к концу года обновят детский сад

Рабочие не только отремонтируют здание, но и благоустроят прилегающую территорию.

Детский сад в городе Галиче Костромской области масштабно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Рабочие не только приведут в порядок здание, но и благоустроят прилегающую территорию, сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.

В настоящее время представители подрядчика завершили демонтажные работы, выполнили ремонт кровли, отопления, отмостки, наружного водопровода. Помимо этого, мастера установили окна и новый тепловой узел, проложили электрический кабель, облагородили тротуары. Завершаются утепление и облицовка здания.

Внутри учреждения также ведут работы: специалисты красят стены, укладывают плитку, монтируют системы электро- и водоснабжения, водоотведения. Согласно графику, объект будет введен в эксплуатацию в конце 2026 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.