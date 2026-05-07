Школа искусств в Волжском округе Марий Эл получила новое оборудование

Новое оборудование и методические пособия закупила детская школа искусств Волжского района Республики Марий Эл по нацпроекту «Семья». Кроме того, учреждение получило рояль, сообщили в районной администрации.
Библиотека ДШИ пополнилась нотными сборниками, учебными и методическими пособиями для учеников и учителей. Теперь педагоги смогут проводить занятия на качественно новом уровне, используя передовые методики и технологии. Обновились концертный зал и учебные классы, где разместили стулья и парты, также в школе появились ЖК-панели, ноутбуки и новая оргтехника.
Собственного рояля у школы не было со дня открытия в 1986 году. Теперь, спустя 40 лет, в стенах учреждения появился долгожданный инструмент, с помощью которого ребята смогут заниматься по профильной программе и стать профессиональными музыкантами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.