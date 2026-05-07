МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак» и подчеркнул важность этой работы.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки «Честный знак».
«Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», — подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.
Глава «Ростеха» отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды — в 550 раз, сообщил Чемезов.
«Это здорово. Согласен», — оценил президент.