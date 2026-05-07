В Крымском районе Кубани отремонтируют участок дороги до села Фадеева

Участок трассы Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа с 14-го по 16-й километр приведут в нормативное состояние в Крымском районе Краснодарского края. Работы будут вестись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Ремонтируемый участок расположен между станицей Варениковской и селом Фадеева. Протяженность объекта составляет 2,4 км. Работы ведутся поэтапно в соответствии с утвержденным календарным графиком. В 2025 году подрядная организация демонтировала старое асфальтобетонное покрытие, разобрала дорожную одежду и ликвидировала просадки.
В этом году ремонт продолжается: на участке ведутся предварительная очистка и укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси — это обеспечивает надежное сцепление слоев и повышает долговечность нового покрытия. Завершение всего комплекса строительно‑монтажных работ запланировано на второй квартал 2026 года.
Обновление участка дороги Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа повысит безопасность движения, улучшит транспортную доступность и обеспечит комфорт для водителей и пассажиров, в том числе для многотысячного туристического потока, направляющегося к курортам черноморского побережья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.