Храм в честь просветительницы Грузии Нины освятили в Нижнем Новгороде

Чин Великого освящения храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 6 мая. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Храм находится в Московском районе Нижнего Новгорода.
На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель областного Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат Государственной Думы РФ Евгений Лебедев, глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Давид Цецхладзе и другие почетные гости.
«Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора, этот храм мы строили вместе с ней, надеемся, что богослужения будут совершаться здесь не только на церковнославянском, но и на грузинском языке», — сказал митрополит Георгий.
Внутри храм расписан в стиле грузинской иконописи XII века.
По словам митрополита, при храме создан музей грузинской культуры и духовности.
«В этом году исполняется 1700 лет с тех пор, как Грузия приняла православие, фактически сегодня мы начинаем празднование этого события», — отметил он.
Всем присутствующим на молитвенную память были вручены иконки равноапостольной Нины.
По окончании богослужения на площадке возле храма состоялся концерт.