Красноярцам подсказали лекарства, которые следует положить в дачную аптечку

Специалисты Минздрава советуют, какие лекарства должны быть в дачной аптечке.

Минздрав составил список лекарств, которые должны быть в дачной аптечке. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

Специалисты советуют взять с собой обезболивающие — они пригодятся при ушибах, порезах, ожогах, суставных или головных болях. Также нужны средства от кишечных инфекций для проблем с желудком и жаропонижающие на случай температуры или вируса. Для обработки ран, порезов и уколов понадобятся обеззараживающие средства.

Кроме того, в аптечку стоит положить препараты от аллергии, чтобы снять зуд, насморк или приступы чихания, а также перевязочные материалы для фиксации и защиты повреждений. Тем, у кого есть проблемы с сердцем или давлением, врачи советуют взять соответствующие лекарства — они помогут при скачках давления, приступах стенокардии или гипертоническом кризе.

Если на дачу едут с детьми, подойдут те же препараты, но с меньшей дозировкой. Дополнительно можно взять ушные капли от отита и средство от конъюнктивита. А вот лекарства с сильнодействующими веществами лучше без консультации с врачом не брать.

